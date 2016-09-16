США могут столкнуться с дефицитом ресурсов при борьбе с террористами в Сирии
В США изучают возможность сотрудничества с РФ по борьбе против террористов в Сирии. При этом американские военные уверены, что для продуктивной работы им придется перебрасывать силы и средства из других регионов.
Об этом сообщает AP.
По данным источником, США понадобятся гораздо больше наводчиков, а также - специалистов по планированию операций. Это связано с тем, что совместные действия с Москвой, в частности, предусматривают удары по группировке «Джабхат Фатх аш-Шам» (прежнее название - Фронт ан-Нусра, запрещена в РФ). До сих пор американские летчики редко атаковали эту группировку.
В США подчеркивают, что террористы часто находятся рядом с силами умеренной оппозиции, которую поддерживает Вашингтон. Поэтому есть риск направить удары по оппозиционерам.
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