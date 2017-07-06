США могут развязать новую войну

Вашингтон рискует начать новую войну – корейскую. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал нежелание Пентагона отказаться от проведения учений в районе Корейского полуострова.

При это он отметил, что нынешний президент США Дональд Трамп идет по пути своих предшественников. При Бараке Обаме США воевали в Ливии, а в период президентства Джорджа Буша-младшего – в Ираке, сообщает URA.RU.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай предложили КНДР отказаться о проведения ядерных испытаний и запусков ракет, а США – от проведения маневров в регионе. Однако Вашингтон ответил на это отказом. Кроме того, спецпредставитель США при ООН Ники Хейли не исключила возможность решения северокорейского вопроса силовым методом.