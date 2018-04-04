У РЖД могут появиться конкуренты

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ликвидацию государственной монополии РЖД на перевозку пассажиров.

Инициатива принадлежит кабмину. Авторы документа отмечают, что сегодня из-за отсутствия конкуренции пассажирские перевозки убыточны, а сама отрасль – неэффективна.

В правительстве полагают, что выходом из сложившейся ситуации может стать конкуренция за маршрут среди нескольких перевозчиков. При этом они должны иметь равные условия доступа к железнодорожной инфраструктуре.

Авторы проекта считают, что такая модель позволит сократить расходы государства на организацию перевозок и оптимизировать систему управления ими. При этом перевозчики, заключившие с государством договор, смогу рассчитывать на поддержку в виде субсидий, компенсирующих потери в доходах, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на.