РПЦ могут передать Исаакия при условии его реставрации

Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви под управление, если она обязуется отреставрировать храм. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский.

Кроме того, РПЦ должна будет взять на себя дальнейшее содержание и обслуживание собора. По словам министра. необходимо также подумать о том, насколько передача Исаакия будет удобна не только для верующих, но и для посетителей вообще.

В то же время министр одобрил идею передачи РПЦ заброшенных церквей. Он отметил, что сегодня в стране подобных храмов «Тысячи и тысячи», передает «ФедералПресс» со ссылкой на телеканал «Россия 1».