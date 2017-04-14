США могут нанести удар по КНДР

США могут нанести превентивный удар по Северной Корее с целью предотвращения новых испытаний ядерного оружия.

Поводом для нанесения удара могут послужить доказательства подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию.

По данным телеканала NBS, у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже в предстоящие выходные.

Источники телеканала утверждают, что американцы уже разместили в районе Корейского полуострова два эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк».

В Минобороны США не стали опровергать информацию о возможном ударе по КНДР.

«Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах», — заявила представитель Пентагона Дана Уайт.

В Пхеньяне уже отреагировали на сообщения СМИ, заявив, что не собираются сидеть сложа руки в ожидании американского удара.

Ранее Северная Корея анонсировала «большое и важное событие», которое произойдет в ближайшие дни. Предполагается, что КНДР завершила приготовления к возможному шестому ядерному испытанию, сообщает агентство Nation news.

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