США могут нанести удар по КНДР
США могут нанести превентивный удар по Северной Корее с целью предотвращения новых испытаний ядерного оружия.
Поводом для нанесения удара могут послужить доказательства подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию.
По данным телеканала NBS, у американской разведки есть данные о том, что КНДР готовится провести очередные испытания уже в предстоящие выходные.
Источники телеканала утверждают, что американцы уже разместили в районе Корейского полуострова два эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк».
В Минобороны США не стали опровергать информацию о возможном ударе по КНДР.
«Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах», — заявила представитель Пентагона Дана Уайт.
В Пхеньяне уже отреагировали на сообщения СМИ, заявив, что не собираются сидеть сложа руки в ожидании американского удара.
Ранее Северная Корея анонсировала «большое и важное событие», которое произойдет в ближайшие дни. Предполагается, что КНДР завершила приготовления к возможному шестому ядерному испытанию, сообщает агентство Nation news.
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