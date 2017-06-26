Ким Чен Ына могли убить два года назад

Власти Южной Кореи в 2015 году разрабатывали планы по устранению северокорейского лидера.

Документ, санкционирующий смену власти в КНДР, был подписан экс-президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Разработкой покушения на Ким Чен Ына занималась разведка страны. В частности, предполагалось уничтожить главу Северной Кореи, подстроив автомобильную аварию или крушение поезда, сообщает «Ридус» со ссылкой на японские СМИ.

Эти планы так и не были реализованы. После отставки Пак Кын Хе Сеул отказался от идеи ликвидации лидера КНДР.