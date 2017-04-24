Могилу поэтессы Леси Украинки обокрали вандалы
На Байковом кладбище в Киеве осквернена могила украинской поэтессы Леси Украинки (Лариса Косач-Квитка).
С надгробия вандалами были похищены бронзовые элементы, отмечает Газета.ua.
Леся Украинка считается классиком украинской литературы. Поэтесса родилась в 1871 году в городе Новоград-Волынский, умерла в 1913 в Грузии.
По результатам опросов, современные украинцы называют её одним из самых выдающихся соотечественников, наряду с Тарасом Шевченко и Богданом Хмельницким.
Ранее 20 апреля в Днепропетровской области два местных жителя попытались демонтировать памятник неизвестному офицеру, чтобы сдать его на металлолом. Мужчины разрезали бронзовую скульптуру на части и уже начали грузить ее в автомобиль, когда на место прибыли полицейские.
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