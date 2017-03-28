На могильную табличку убийцы Вороненкова неизвестные нанесли руны Третьего рейха
Убийца бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Павел Паршов мог иметь отношение к скинхедам. Об этом свидетельствуют руны на его могильной табличке, которые, по утверждению историка и писателя Константина Залесского, имеют отношение к Третьему рейху.
- Это заимствование исключительно из времен Третьего рейха. Тут сомнений никаких быть не может. Если кто-то скажет, что это не оттуда, то это вранье, — заявил Залесский в беседе с корреспондентом RT.
По словам писателя, в Третьем рейхе была традиция использовать руны на памятных табличках.
Ранее сообщалось, что Паршов был похоронен в Днепропетровской области, на его могиле установлена табличка с изображением рун рядом с датами рождения и смерти.
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