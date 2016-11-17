Могерини выразила сожаление по поводу отказа РФ от Римского статута МУС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о том, что сожалеет о принятом Россией решении не ратифицировать соглашение о статуте Международного уголовного суда.

«Мы сожалеем о решении Российской Федерации отозвать свою подпись и не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда, в соответствии с распоряжением, подписанным вчера президентом Путиным», - цитирует ТАСС текст заявления Могерини.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда».

Как пояснили в МИД РФ, суд не оправдал возлагавшихся на него надежд и не стал объективным органом международного права. За 14 лет своего существования он вынес всего четыре приговора, потратив за это время более миллиарда долларов. Кроме того МУС дал крайне необъективную оценку событиям в Южной Осетии в августе 2008 года.