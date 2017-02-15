Могерини усомнилась в способности США удержать роль мирового лидера
США могут потерять роль мирового лидера, считает представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
По ее мнению, Соединенные Штаты стали как никогда поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами.
- Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен, – сказала представитель ЕС.
Могерини отметила, что величайшая демократия мира подвергается испытаниям, и это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира. Она также призвала США не вмешиваться в европейскую политику. Об этом сообщает «Федерал пресс».
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