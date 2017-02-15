Могерини усомнилась в способности США удержать роль мирового лидера

США могут потерять роль мирового лидера, считает представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

По ее мнению, Соединенные Штаты стали как никогда поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами.

- Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен, – сказала представитель ЕС.

Могерини отметила, что величайшая демократия мира подвергается испытаниям, и это может стать дестабилизирующим фактором для всего мира. Она также призвала США не вмешиваться в европейскую политику. Об этом сообщает «Федерал пресс».