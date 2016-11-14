Могерини сообщила о принятии Советом Евросоюза плана по обороне и безопасности

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила о принятии европейского плана по обороне.

- Мы приняли решение о европейском плане по обороне и безопасности. Он включает не только меры военной безопасности, но и инструменты мягкой силы, гражданские возможности реагирования на кризисы, - цитирует Могерини ТАСС.

По словам главы европейского дипломатического корпуса, решение об этом было принято год назад, после теракта в Париже, а реализация плана начнется «с завтрашнего дня».

Могерини отметила, что план безопасности не предполагает создание объединенной армии Евросоюза.

- Европейский план по обороне и безопасности не направлен на создание европейской армии. Даже НАТО не имеет собственной армии. Речь также не идет о создании европейских штабных структур наподобие SHAPE НАТО или об обеспечении территориальной обороны Евросоюза, - подчеркнула Могерини.

Могерини подчеркнула, что ЕС не намерен отказываться от критики Турции за гонения на оппозицию, но сохранит открытыми каналы для диалога с Анкарой.

- Министры договорились о сохранении единой позиции Евросоюза, выраженной в нашей общей позиции на прошлой неделе, которая отражает глубокую озабоченность государств ЕС усилением давления на гражданское общество и свободу прессы, - заявила верховный комиссар ЕС.

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