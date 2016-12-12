Могерини сообщила об отсутствии у ЕС планов ввести санкции против РФ из-за Сирии

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел Евросоюза, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что союз не рассматривает введение новых санкций против России из-за позиции Москвы по Сирии.

- Нет, мы не обсуждали санкции против России. Ни одна страна Евросоюза этого не предлагала, - цитирует Могерини ТАСС.

По словам еврокомиссара, ситуация в Сирии не обнадеживает и не позволяет рассчитывать на скорое разрешение конфликта.

- Ситуация в Сирии не позитивна и не обнадеживает. Военная динамика в Сирии не позволит закончить войну и победить ИГ (запрещенная в РФ организация). Нам надо будет начать политический переходный период в Дамаске для урегулирования конфликта, - подчеркнула Могерини.

По словам главы европейского дипломатического корпуса, она поддерживает контакты с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, со спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой и госсекретарем США Джоном Керри.

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