Могерини призвала Вашингтон к невмешательству в политику ЕС

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала США уважать Евросоюз о воздержаться от вмешательства в его политику.

Она отметила, что европейцы не вмешивают в американскую политику и ожидают того же от США. Таким образом она прокомментировала слова главы Белого дома Дональда Трампа, назвавшего выход из ЕС «замечательным событием» для Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Могерини назвала единство ЕС более очевидным в настоящее время нежели ранее и подчеркнула, что в Штатах должны понимать это.