Модуль «Скиапарелли» разбился при посадке на Марс из-за зависшего компьютера

В Европейском космическом агентстве объяснили причины крушения посадочного модуля «Скиапарелли» - при заходе на посадку компьютерная программа корабля зависла, и аппарат выключил двигатели и сбросил парашюты на высоте от двух до четырех километров от поверхности Марса.

- На текущий момент мы смогли реконструировать следующее – программа, работавшая с радаром и системой замера высоты, неправильно «общалась» с общей системой навигации «Скиапарелли». Она зависла или не отвечала на вызовы операционной системы лендера достаточно долгое время, в результате чего был сброшен парашют. Затем ОС модуля посчитала, что он уже находится на земле, и отключила двигатели, — цитирует РИА «Новости» директора центра управления полетов ЕКА Рольфа Денсинга.

Тем не менее в ЕКА считают, что успешное раскрытие причин крушения «Скиапарелли» увеличивает шансы на то, что вторая часть миссии, в рамках которой ЕКА и «Роскосмос» отправят марсоход «Пастер» к Красной планете в 2020 году, будет завершена успешно и исполнена в срок.

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