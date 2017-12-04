Модифицированные свиньи не мерзнут и не толстеют

Ученые из Китая и Великобритании создали трансгенных поросят, способных выдерживать низкие температуры и дающих больше мяса и меньше жира, чем их обычные собратья.

Холодный климат вынуждает фермеров в этих регионах Земли инвестировать деньги в тепловые лампы и другие способы согрева своих поросят.

Кроме того, жирные свиные породы медленно растут и потребляют больше корма, чем более мелкие, для производства такого же количества мяса.

В качестве альтернативы традиционному размножению исследователи использовали технологию редактирования генов CRISPR для введения гена под названием UCP1. Считается, что этот ген помогает клеткам рассеивать больше тепла и сжигать жир.

В ходе эксперимента, 12 трансгенных поросят, наделенных геном UCP1, взятым у мыши, эффективнее поддерживали температуру своего тела, а также накапливали на 15 процентов меньше жира, чем их обычные собратья.

При этом осталось загадкой, как повлияет уменьшение доли жира на вкус свинины, пишет «Научная Россия».

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