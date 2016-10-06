Модернизированный «Панцирь-СМ» сможет сбивать цели на расстоянии 40 км

Разработанная Центральным конструкторским бюро аппаратостроения новая фазированная антенная решетка сделает российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» одним из самых эффективных в мире.

- То, что с созданием нового локатора ЗРПК «Панцирь» получает возможность существенно повысить свою боевую и локационную эффективность, говорит о заложенном огромном потенциале развития в российские системы вооружения, - рассказал ФБА «Экономика сегодня» полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин. – Уже принятые на вооружение установки могут быть существенно улучшены, что и доказали ученые из Тулы. Скорее всего, ФАР – далеко не последнее улучшение российских систем ПВО, которые сделают установки противовоздушной обороны РФ существенно эффективнее.

Ранее специалисты тульского АО «ЦКБ аппаратостроения» презентовали новую многофункциональную станцию прицеливания для модернизированного ЗРКП «Панцирь-СМ». С этой системой комплекс получает возможность уничтожать воздушные цели на дальности 40 километров, что примерно вдвое больше, чем у состоящего ныне на вооружении «Панциря-С».

Дальность обнаружения целей также существенно выросла – с 40 до 75 километров. По словам руководства ЦКБ, сейчас проходят испытания составных частей нового зенитного комплекса. Минобороны РФ в августе заявляло, что модернизированный «Панцирь-СМ» поступит на вооружение совсем скоро.