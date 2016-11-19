Модельер Мишель Обамы отказалась сотрудничать с Меланьей Трамп
Модельер Софи Телле, работавшая с первой леди США Мишель Обамой, отказалась сотрудничать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей.
Причиной, по которой модельер отказалась работать с супругой Трампа, оказалось ее несогласие с риторикой Дональда Трампа.
- Я не стану шить одежду или каким-либо образом сотрудничать со следующей первой леди. Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее супругом в ходе предвыборной кампании, не совместима с ценностями, которыми мы руководствуемся в жизни, — написала Телле.
Кроме того, на своей странице в Твиттер она призвала других дизайнеров последовать ее примеру и не работать с Меланьей Трамп, сообщает РИА Новости.
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