Модельер Мишель Обамы отказалась сотрудничать с Меланьей Трамп

Модельер Софи Телле, работавшая с первой леди США Мишель Обамой, отказалась сотрудничать с супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланьей.

Причиной, по которой модельер отказалась работать с супругой Трампа, оказалось ее несогласие с риторикой Дональда Трампа.

- Я не стану шить одежду или каким-либо образом сотрудничать со следующей первой леди. Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее супругом в ходе предвыборной кампании, не совместима с ценностями, которыми мы руководствуемся в жизни, — написала Телле.

Кроме того, на своей странице в Твиттер она призвала других дизайнеров последовать ее примеру и не работать с Меланьей Трамп, сообщает РИА Новости.