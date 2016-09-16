Мобильное приложение для жалоб на работодателей запустят в России
В сроком времени сотрудники смогут пожаловаться на работодателя через мобильное приложение, об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на СМИ.
Сейчас над приложением работает Роструд. Приложение планируется запустить уже к концу года. После запуска любой житель России сможет пожаловаться на работодателей, нарушающих трудовое законодательство используя мобильный телефон. При этом пожаловаться сможет не только сам пострадавший, но и любой свидетель несправедливости. К заявлению можно будет прикрепить фото.
На первых этапах работы функционал приложения будет минимальным, но со временем он расширится. Его работу планируют объединить с уже действующим аналогичным сервисом на портале онлайнинспекция.рф.
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