Мобильная передвижная клиника заменит вызов врача на дом
В Австралии разрабатывается мобильная автоматическая клиника, наличие которой избавит людей, в большинстве случаев, от необходимости посещения медицинских учреждений.
Система, лежащая в основе мобильной клиники, будет способна получать данные, касающиеся пациента, из разных источников - специальные носимые диагностические устройства, весы, находящиеся в жилище пациента, «умная» аптечка и даже туалет.
Все необходимые дополнительные диагностические процедуры, такие, как термография, анализ дыхания, измерение давления и сердечного ритма могут быть проведены клиникой на месте.
Система искусственного интеллекта мобильной клиники может не только провести диагностику состояния организма человека, но выписать и даже выдать человеку необходимые ему лекарственные препараты, такие, как антибиотики, к примеру.
Если система мобильной клиники обнаруживает какие-то серьезные отклонения состояния здоровья человека от нормы, она может соединить пациента с живым врачом-консультантом, а в особо тяжелых случаях - самостоятельно доставить пациента в ближайшее медицинское учреждение, поддерживая жизнь человека во время транспортировки.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии