Мобильная передвижная клиника заменит вызов врача на дом

В Австралии разрабатывается мобильная автоматическая клиника, наличие которой избавит людей, в большинстве случаев, от необходимости посещения медицинских учреждений.

Система, лежащая в основе мобильной клиники, будет способна получать данные, касающиеся пациента, из разных источников - специальные носимые диагностические устройства, весы, находящиеся в жилище пациента, «умная» аптечка и даже туалет.

Все необходимые дополнительные диагностические процедуры, такие, как термография, анализ дыхания, измерение давления и сердечного ритма могут быть проведены клиникой на месте.

Система искусственного интеллекта мобильной клиники может не только провести диагностику состояния организма человека, но выписать и даже выдать человеку необходимые ему лекарственные препараты, такие, как антибиотики, к примеру.

Если система мобильной клиники обнаруживает какие-то серьезные отклонения состояния здоровья человека от нормы, она может соединить пациента с живым врачом-консультантом, а в особо тяжелых случаях - самостоятельно доставить пациента в ближайшее медицинское учреждение, поддерживая жизнь человека во время транспортировки.