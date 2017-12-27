Многодетную семью из США заморозят в криогенной камере
Многодетная семья из США заключила контракт с Институтом крионики на 140 тысяч долларов, чтобы после смерти быть замороженными в криогенной камере.
По мнению жителя штата Висконсин Денниса Ковальски, это даст ему, его жене и троим сыновьям «шанс на обновленную жизнь в будущем».
Уточняется, что сам Ковальски является президентом Института крионики, с которым он и заключил контракт. После смерти тела Денниса и членов его семьи охладят и перевезут в главное отделение Института крионики в штате Мичиган, где их кровь заменят на антифриз и поместят тела в камеры с жидким азотом.
На сегодняшний день 160 тел уже находятся в криогенных камерах, сообщает «РИА Новости».
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