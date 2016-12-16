Мнения жителей Украины о перспективах вступления в ЕС разделились
Согласно результатам социологического опроса, проведенного 18-23 ноября Центром Разумкова, 42,3 процента граждан Украины считают, что после смены власти в стране в 2014 году государство приблизилось к вступлению в Евросоюз, 44,9 процента придерживаются противоположной точки зрения.
36,4 процента респондентов уверены, что на Украине с 2014 года возрос уровень демократии, соблюдения политических и гражданских прав и свобод, 51,8 процента опрошенных так не считают.
Граждане Украины высказали также свое отношение к реформам, которые происходили в стране с 2014 года. 19,7 процентов респондентов утверждают, что они направлены на защиту интересов населения, 67,6 процента заявили, что реформы приведут к еще большему кризису, - сообщает «Интерфакс».
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