200 млрд рублей от продажи активов ЮКОСа пошли на создание «Роснано» и другие цели

Выступая на Форуме Общероссийского народного фронта, президент РФ Владимир Путин рассказал, что вырученные от продажи активов ЮКОСа 200 миллиардов рублей, были потрачены на переселение россиян из аварийного и ветхого жилья, строительство инфраструктуры и создание корпорации «Роснано».

- Думаю, что те, кто выехал из аварийного жилья, никогда не скажут, что эта программа имеет какой-то дискредитационный элемент, — цитирует Путина РИА «Новости».

По словам главы государства, часть денег была израсходована на различные проекты, в частности, на создание корпорации «Роснано».

- Постройка мостов, которые строили еще в советское время, начиная с 80-х годов, и они не были достроены, были брошены, мосты через крупнейшие наши реки, и расселение аварийного жилья. Вот туда были направлены деньги. И еще частично на создание компании «Роснано», — уточнил Путин.

Компания ЮКОС была объявлена банкротом в 2006 году, а в 2007-м состоялась продажа ее активов. Всего за них удалось выручить более 850 миллиардов рублей, которые почти полностью пошли на покрытие долгов ЮКОСа.

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