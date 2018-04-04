Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15%

С начала текущего года в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, регион входит в десятку лучших в Центральном федеральном округе по показателю младенческой смертности, который составляет 3,4 промилле.

«В Подмосковье мы давно и успешно боремся с младенческой смертностью. В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным», - сказал Марков, отметив, что ежегодно порядка 90 тысяч детей рождаются в Московской области.

В 2017 году в Подмосковье открылись пять областных центров материнства и детства, сообщает «360».