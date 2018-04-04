Младенческая смертность в Подмосковье снизилась на 15%
С начала текущего года в Подмосковье младенческая смертность снизилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков.
По его словам, регион входит в десятку лучших в Центральном федеральном округе по показателю младенческой смертности, который составляет 3,4 промилле.
«В Подмосковье мы давно и успешно боремся с младенческой смертностью. В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным», - сказал Марков, отметив, что ежегодно порядка 90 тысяч детей рождаются в Московской области.
В 2017 году в Подмосковье открылись пять областных центров материнства и детства, сообщает «360».
Следующая новость Террористы Сирии и Ирака осознали плюсы криптовалюты
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии