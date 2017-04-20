Мизулина вступилась за фильм «Матильда»

Сенатор Елена Мизулина выступила в защиту фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

На своем сайте она отметила, что версия о романе между будущим российским императором Николаем II и балериной Матильдой Ксешинской действительно существует. «И если эта история подается красиво, то фильм, безусловно, имеет право на существование», - сказала Мизулина.

По словам сенатора, «искусство должно давать возможность поразмыслить…, а не навязывать чье-то представление». Она также добавила, что не может осуждать фильм, которые еще не появился в прокате.

Против фильма активно возражает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Некоторое время назад она направила в Генпрокуратуру заключение экспертов по фильму, которые признали, что он может быть оскорбительным для чувств верующих.

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