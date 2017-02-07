Мизулина предложила наказывать педофилов за развратную переписку в интернете

Сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой о наказании педофилов за общение с несовершеннолетними в интернете.

«Мы, законодатели, обязаны положить конец безнаказанности педофилов, активно осваивающих современные средства связи для того, чтобы развращать детей», - цитирует сенатора РИА «Новости» со ссылкой на ее пресс-службу.

Мизулина пояснила, что сейчас в УК РФ не предусмотрен такой квалифицирующий признак, как совершение развратных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Это позволяет педофилам безнаказанно вести переписку с детьми в сети и обмениваться с ними непристойными фото.

Мизулина напомнила, что ранее она уже вносила в Госдуму соответствующий законопроект с предложением наказывать педофилов лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. Однако инициатива развития не получила.

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