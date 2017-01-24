Мизулина предлагает ужесточить наказание за растление детей
Сенатор Елена Мизулина считает необходимым ужесточить наказание за растление несовершеннолетних. По ее мнению, лиц, совершающих подобные преступления, следует приговаривать к пожизненному заключению.
По словам Мизулиной, в ближайшее время она намерена внести соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс».
«В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения», - цитирует агентство сенатора.
Поводом для законодательной инициативы послужили сообщения СМИ о многочисленных случаях сексуальных домогательств до учащихся одной из столичных школ.
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