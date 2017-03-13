Мизулина назвала идею об отмене материнского капитала безумной

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина назвала предложение об отмене материнского капитала безумным.

По ее мнению, отмена материнского капитала перечеркнет все достижения в социальной сфере за последние годы. «Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере», - цитирует ТАСС слова Мизулиной.

Она также подчеркнула, что программа материнского капитала полностью себя оправдала и доказала свою эффективность, увеличив показатели, связанные с рождаемостью.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал на ежемесячные пособия. Уточняется, что размер пособия составит три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей. Семьям, в которых воспитывается более трех детей, предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль «Газель».