Мизулина назвала идею об отмене материнского капитала безумной

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина назвала предложение об отмене материнского капитала безумным.

По ее мнению, отмена материнского капитала перечеркнет все достижения в социальной сфере за последние годы. «Такого рода бездумные заявления могут только навредить, перечеркнув все наши достижения в социальной сфере», - цитирует ТАСС слова Мизулиной.

Она также подчеркнула, что программа материнского капитала полностью себя оправдала и доказала свою эффективность, увеличив показатели, связанные с рождаемостью.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили заменить материнский капитал на ежемесячные пособия. Уточняется, что размер пособия составит три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч — за двоих и 15 тысяч — за троих детей. Семьям, в которых воспитывается более трех детей, предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями. Семьям с семью или более детьми, согласно проекту, полагается еще и автомобиль «Газель».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Дума
Следующая новость Счастье есть

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО