Митт Ромни может стать новым главой Госдепартамента США

Новым главой Госдепартамента США может стать республиканец Митт Ромни.

По словам сотрудницы телеканала MSNBC Кейт Сноу, Ромни рассматривается как госсекретарь.

Кроме того, на пост госсекретаря могут претендовать бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, глава комитета по иностранным делам сената Боб Коркер и ряд других политиков. Однако Гингрич уже заявил, что не намерен занимать министерский пост в администрации Трампа.

Ромни поддерживал вторжение американских войск в Ирак и Афганистан и резко критиковал администрацию Обамы за недостаточную поддержку повстанцев во время гражданской войны с Ливии. Также политик известен своими резкими высказываниями в адрес России, Китая и Ирана, сообщает «РИА Новости».