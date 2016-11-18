Митт Ромни может стать новым главой Госдепартамента США

Новым главой Госдепартамента США может стать республиканец Митт Ромни.

По словам сотрудницы телеканала MSNBC Кейт Сноу, Ромни рассматривается как госсекретарь.

Кроме того, на пост госсекретаря могут претендовать бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, глава комитета по иностранным делам сената Боб Коркер и ряд других политиков. Однако Гингрич уже заявил, что не намерен занимать министерский пост в администрации Трампа.

Ромни поддерживал вторжение американских войск в Ирак и Афганистан и резко критиковал администрацию Обамы за недостаточную поддержку повстанцев во время гражданской войны с Ливии. Также политик известен своими резкими высказываниями в адрес России, Китая и Ирана, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость В России разработают противотанковый комплекс нового поколения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО