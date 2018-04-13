Митрополит Ростовский рассказал о своем BMW и святых

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил, что ездит на дорогой иномарке, пользуется гаджетами и не видит в этом ничего ужасного.

По его словам, священник должен есть нормально, воспитывать детей нормально, ездить на нормальной машине, если он работает – занимается храмом, детьми, воскресной школой.

По поводу своего BMW священник рассказал, что автомобиль представительского класса ему подарили «добрые люди со святыми именами».

Также он заявил, что у обывателей сложился неверный и порочный образ священнослужителя – современный священник не должен выглядеть немытым, ходить в лохмотьях и есть непонятно что, так как христианин просто не пойдет со своими проблемами к такому священнику, передает «Newsdelo».