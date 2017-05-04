Митрополит Иларион отверг картину «Матильда»
Режиссер Алексей Учитель рассказал о реакции митрополита Илариона на свой будущий фильм «Матильда», предварительный монтаж которого он лично показал священнослужителю.
В частности, Учитель поведал о том, что митрополит обвинил его в пошлости, а также в том, что фильму грозят бунты и стачки народных масс.
Режиссер поблагодарил митрополита за честность, прямоту и потраченное время. А также высказался о своем уважении к митрополиту Илариону, несмотря на его отрицательное мнение о картине.
В российский и зарубежный прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября, сообщает Interfax.
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