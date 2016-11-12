Митинги против избрания Трампа продолжились третью ночь подряд
Акции против избрания Дональда Трампа президентом США продолжились в нескольких американских городах третью ночь подряд.
Тысячи людей вышли на улицы Майами, Атланты, Филадельфии, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Портленда, штат Орегон, выражая свое недовольство высказываниями Трампа об иммигрантах, мусульманах и женщинах.
В Нью-Йорке демонстранты вновь собрались в парке Вашингтон-сквера и у башни Трампа, где живет избранный президент.
Ранее акции протеста заканчивались беспорядками и арестами, сообщает «Интерфакс».
По результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.
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