Митинги против избрания Трампа продолжились третью ночь подряд

Акции против избрания Дональда Трампа президентом США продолжились в нескольких американских городах третью ночь подряд.

Тысячи людей вышли на улицы Майами, Атланты, Филадельфии, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Портленда, штат Орегон, выражая свое недовольство высказываниями Трампа об иммигрантах, мусульманах и женщинах.

В Нью-Йорке демонстранты вновь собрались в парке Вашингтон-сквера и у башни Трампа, где живет избранный президент.

Ранее акции протеста заканчивались беспорядками и арестами, сообщает «Интерфакс».

По результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.