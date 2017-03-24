Митинги Навального согласованы в 24 городах РФ

Проведение митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласованы в 24 городах из 100 заявленных, сообщили представители оппозиционера.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, акции пройдут в Воронеже, Иркутске, Казани, Перми, Тюмени, Уфе, Ижевске, Йошкар-Оле, Калуге, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Петрозаводске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Чите, Ярославле и Гатчине.

Митинги также согласованы в Волжском, Кирове и Томске. Кроме того, фонд Навального организовывает митинги в Лондоне, Праге, Базеле и Бонне.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев является владельцем огромного количества элитной недвижимости в России и за рубежом, а также винодельни, сообщает «РБК».

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