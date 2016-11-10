Митинг против Трампа в Сиэтле закончился стрельбой

Пять человек пострадали в результате стрельбы около митинга против избранного президента США республиканца Дональда Трампа в Сиэтле штат Вашингтон.

В результате инцидента два человека получили серьезные ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии. На месте уже работают сотрудники полиции.

Вместе с тем, пока не известно о том, была ли связана стрельба с проходящим против избранного президента митингом, сообщают «Народные новости».