Мистура шокирован числом обстрелов боевиками мирного населения в Алеппо

За последние двое суток число обстрелов жилых районов в Западном Алеппо возросло в разы. Такое заявление сделал специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

- Тем, кто считают, что ведение обстрелов нужно, чтобы снять осаду восточного Алеппо, стоит напомнить о том, что ничто не оправдывает несоразмерное и беспорядочное использование оружия, в том числе тяжелого, в отношении жилых районов, это может соответствовать военному преступлению, — цитирует де Мистуру РИА «Новости».

Западная часть Алеппо находится под контролем правительственных сил. Из восточной части города боевики различных группировок обстреливают жилые районы в других частях Алеппо.

Мистура отметил также, что солидарен с осуждением генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном атак на школы в Алеппо.

Ранее сообщалось, что боевики применили при обстреле юго-запада Алеппо бомбы с ядовитым газом.