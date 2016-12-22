Де Мистура приветствовал инициативу Путина вести переговоры по Сирии в Астане

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил журналистам, что приветствует инициативу вести межсирийские переговоры не только в Женеве, но и на вой площадке в Астане.

- Целью остается политический процесс в Сирии, который станет полностью инклюзивным и будет основываться на резолюции СБ ООН 2254. Но как этого добиться с учетом реальной политики — над этим мы будем работать. Поэтому мы будем приветствовать инициативу Астаны и другие инициативы на этом направлении, — цитирует Де Мистуру РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин проинформировал, что договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.