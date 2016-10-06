Де Мистура предложил позволить «Ан-Нусре» эвакуироваться из Алеппо в Идлиб

Специальный представитель генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан де Мистура выступил с заявлением о том, что прекращение военных действий в Восточном Алеппо возможно, если дать гарантии боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация) и позволить им эвакуироваться в Идлиб.

- Если сейчас не предпринять срочных шагов по изменению ситуации в Восточном Алеппо, погибнут тысячи гражданских лиц и тысячи станут беженцами, - цитирует де Мистуру ТАСС.

По данным спецпредставителя генерального секретаря ООН, в Алеппо сейчас находится около восьми тысяч бойцов вооруженной оппозиции и всего около 900 боевиков террористической группировки «Ан-Нусра».

Кроме того, де Мистура проинформировал о более чем 200 раненых, которые нуждаются в оказании срочной медицинской помощи и эвакуации.