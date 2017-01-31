Де Мистура подтвердил перенос переговоров по Сирии в Женеве с 8 на 20 февраля

Выступая перед журналистами после закрытого совещания Совета Безопасности ООН, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил, что переговоры в Женеве между Дамаском и оппозицией начнутся 20 февраля.

- После дискуссий с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем я попросил Совет Безопасности отложить переговоры до 20 февраля, - цитирует Де Мистуру ТАСС.

По словам специального посланника главы ООН, приглашения на встречу будут направлены 8 февраля.

Ранее в качестве даты возобновления переговоров по Сирии называлось 8 февраля.

На состоявшихся в январе в Астане переговорах российская сторона передала сторонам конфликта подготовленный специалистами из РФ проект новой конституции Сирии, который изучают как власти Дамаска, так и представители оппозиции.

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