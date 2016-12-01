Де Мистура обратился к боевикам с призывом немедленно покинуть сирийский Алеппо

Выступая на брифинге в Женеве, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что выступил с призывом к боевикам террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» - запрещенная в РФ организация) немедленно покинуть Алеппо, чтобы избежать ненужного кровопролития.

- Я вновь повторяю нашу просьбу «Ан-Нусре» покинуть восточную часть Алеппо по безопасному проходу. Это будет способствовать снижению кровопролития и поддержит нас в стремлении добиваться установления срочной гуманитарной паузы, - цитирует Де Мистуру ТАСС.

Специальный посланник ООН сообщил также, что сейчас в Алеппо около 400 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые движутся в западную часть города, уже почти полностью находящуюся под контролем правительственной армии Сирии.

Мистура призвал мировое сообщество оказать этим людям срочную гуманитарную помощь.