Де Мистура анонсировал пятый раунд межсирийских переговров

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что пятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве состоится в марте.

«Я отправлюсь в Нью-Йорк, чтобы проинформировать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совет Безопасности в ближайшие несколько дней», - цитирует РИА «Новости» его выступление на пресс-конференции по итогам четвертого раунда.

Точную дату возобновления переговоров де Мистура не назвал. Ранее СМИ сообщали о том, что встреча может начать 20 марта.

Спецпосланник отметил, что в ходе четвертого раунда переговоров делегация от Дамаска представила «интересные предложения» по обмену пленными. Они будут вынесены на обсуждение в Астане.