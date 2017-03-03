Де Мистура анонсировал пятый раунд межсирийских переговров
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что пятый раунд переговоров по урегулированию ситуации в ближневосточном государстве состоится в марте.
«Я отправлюсь в Нью-Йорк, чтобы проинформировать генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Совет Безопасности в ближайшие несколько дней», - цитирует РИА «Новости» его выступление на пресс-конференции по итогам четвертого раунда.
Точную дату возобновления переговоров де Мистура не назвал. Ранее СМИ сообщали о том, что встреча может начать 20 марта.
Спецпосланник отметил, что в ходе четвертого раунда переговоров делегация от Дамаска представила «интересные предложения» по обмену пленными. Они будут вынесены на обсуждение в Астане.
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