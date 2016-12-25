«Мистер Калинка» избежал гибели благодаря рождению ребенка

Ведущий солист Ансамбля имени Александрова, народный артист России Вадим Ананьев остался в Москве, так как его жена недавно родила ребенка.

Ананьев, известный в мире как "Мистер Калинка", получил от руководства Ансамбля разрешение остаться по семейным обстоятельствам не лететь вместе с остальным коллективом в Сирию, что и спасло ему жизнь.

- Полетели мои коллеги и друзья - хор, примерно 50 человек, группа баянистов и балалаечников. Они должны были дать один концерт и вернуться, - цитирует «Российская газета» слова артиста.

По словам Ананьева, он всегда летал с Ансамблем имени Александрова на все концерты, поэтому, это оказался едва ли не единственный случай, когда он не полетел со своим коллективом.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками.