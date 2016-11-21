Миссию ООН в Алеппо пришлось эвакуировать из-за атаки вооруженной оппозиции
Отряды вооруженной сирийской оппозиции обстреляли миссию ООН в западном Алеппо, из-за чего сотрудников пришлось срочно эвакуировать в Хомс и Дамаск. Возвращение возможно только после оценки безопасности. Такое заявление сделал помощник специального посланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.
- Наш офис был атакован группировками вооруженной оппозиции. Мы эвакуировали персонал. Нам пришлось переместить людей, и мы рассчитываем вернуться в западный Алеппо. В настоящий момент у нас не хватает международного персонала в западном Алеппо. Они были перемещены в Хомс и Дамаск, — цитирует Эгеланна РИА «Новости».
Представитель ООН не уточнил, какие именно отряды оппозиции стреляли в миротворцев, «умеренной» или какой-либо другой.
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