Миссия ОБСЕ наконец-то обнаружила крупнокалиберную артиллерию ВСУ в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружила наличие на подконтрольной Киеву территории в Донбассе в непосредственной близости от линии соприкосновения крупнокалиберную артиллерию Вооруженных сил Украины.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

- Вблизи подконтрольного правительству поселка городского типа Желанное, в 36 километрах от Донецка, миссия зафиксировала шесть противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» калибром 100 миллиметров, которые размещены в нарушение соответствующих линий отвода, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 10 января три группы ВСУ по 10 человек совершили попытку прорыва на севере Донецка после массированной артподготовки. Украинская армия при этом потеряла двух бойцов убитыми и пятерых ранеными.

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