Мишель Обама никогда не станет участвовать в президентской гонке
Супруга президента США Мишель Обама никогда не будет участвовать в президентской гонке, заявил действующий глава Соединенных Штатов Барак Обама.
По его словам, Мишель Обама слишком чувствительна, чтобы хотеть заниматься политикой. При этом он отметил «невероятный резонанс», образовался между ней и американским народом.
На прошедших 8 ноября в США президентских выборах кандидатом от Демократической партии выступала Хиллари Клинтон, однако она проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января, сообщает ТАСС.
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