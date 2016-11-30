Мишель Обама никогда не станет участвовать в президентской гонке

Супруга президента США Мишель Обама никогда не будет участвовать в президентской гонке, заявил действующий глава Соединенных Штатов Барак Обама.

По его словам, Мишель Обама слишком чувствительна, чтобы хотеть заниматься политикой. При этом он отметил «невероятный резонанс», образовался между ней и американским народом.

На прошедших 8 ноября в США президентских выборах кандидатом от Демократической партии выступала Хиллари Клинтон, однако она проиграла республиканцу Дональду Трампу, который вступит в должность 20 января, сообщает ТАСС.