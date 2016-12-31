Мирзавева прооперировали после нападения неизвестных
Спортсмен Расул Мирзаев, подвергшийся накануне нападению злоумышленников на юге Москвы, перенес операцию в одной из столичных клиник.
«Проведена операция, сейчас он спит», - рассказал ТАСС генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.
Ранее сообщалось, что трое нападавших избили Мирзаева и ранили его из травматического пистолета. После инцидента спортсмен был госпитализирован.
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