Мирзавева прооперировали после нападения неизвестных

Спортсмен Расул Мирзаев, подвергшийся накануне нападению злоумышленников на юге Москвы, перенес операцию в одной из столичных клиник.

«Проведена операция, сейчас он спит», - рассказал ТАСС генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что трое нападавших избили Мирзаева и ранили его из травматического пистолета. После инцидента спортсмен был госпитализирован.