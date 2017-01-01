Мирзаеву могли отомстить за заступничество ирландскому бойцу Артему Лобову

Нападение на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева могло стать следствием конфликта в одном из московских клубов, когда 30-летний спортсмен вступился за ирландского бойца ММА российского происхождения Артема Лобова.

Об этом сообщил один из друзей Мирзаева, уточнив, что Лобов тренируется тренируется в Ирландии с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

- В клубе к Мирзаеву и Лобову подошла компания уроженцев Дагестана. Между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландцем Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артема. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Слово за слово завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома, — цитирует друга Мирзаева РИА «Новости» со ссылкой на «Лайф».

Ранее сообщалось, что Мирзаев подвергся нападению в ночь на 31 декабря. По неофициальным данным, нападавших было трое. Они произвели несколько выстрелов из травматического пистолета, а затем пытались поломать бойцу руки и душили его при помощи цепи.

По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Сам Мирзаев был госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.