Миру явлен 3D-принтер для печати деталей самолетов

На торговой выставке в Германии «General Electric» представила новый 3D-принтер для печати деталей самолетов.

Аппарат способен печатать запчасти диаметром до одного метра за счет спекания металлического порошка с помощью 1-киловаттного лазера.

Конструкция позволяет при необходимости устанавливать дополнительные лазеры, чтобы принтер изготовлял и более крупные детали.

В настоящее время принтер проходит бета-тестирование, в ходе которого отрабатывается технология производства присадок.

Технология может быть адаптирована в автомобилестроении, энергетике и космической отрасли, передает «Techcult».

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