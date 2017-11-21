Миру явлен 3D-принтер для печати деталей самолетов
На торговой выставке в Германии «General Electric» представила новый 3D-принтер для печати деталей самолетов.
Аппарат способен печатать запчасти диаметром до одного метра за счет спекания металлического порошка с помощью 1-киловаттного лазера.
Конструкция позволяет при необходимости устанавливать дополнительные лазеры, чтобы принтер изготовлял и более крупные детали.
В настоящее время принтер проходит бета-тестирование, в ходе которого отрабатывается технология производства присадок.
Технология может быть адаптирована в автомобилестроении, энергетике и космической отрасли, передает «Techcult».
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