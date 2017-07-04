Мировые цены на нефть развернулись в зеленую зону
Мировые цены на «черное золото» развернулись в зеленую зону, несмотря на пессимизм по поводу сохраняющегося избытка на рынке нефти.
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре торгуются выше 50 долларов за баррель впервые за месяц. Цена сентябрьских фьючерсов поднялась на 0,3 процента и составила 49,82 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе подорожали на 0,2 процента - до 47,19 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».
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