Мировые цены на нефть развернулись в зеленую зону

Мировые цены на «черное золото» развернулись в зеленую зону, несмотря на пессимизм по поводу сохраняющегося избытка на рынке нефти.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре торгуются выше 50 долларов за баррель впервые за месяц. Цена сентябрьских фьючерсов поднялась на 0,3 процента и составила 49,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе подорожали на 0,2 процента - до 47,19 долларов за баррель, сообщает «Интерфакс».