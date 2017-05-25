Мировые цены на нефть рухнули более чем на 5 процентов на фоне продления соглашения о сокращении добычи еще на девять месяцев.

По данным на 21:41 по московскому времени фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле обвалились на 4,82 процента — до 51,36 доллара за баррель.

Нефть марки WTI к этому времени потеряла 4,98 процента и составила 48,80 доллара за баррель, сообщает «РИА Новости».