Мировые цены на нефть рухнули
Мировые цены на нефть рухнули более чем на 5 процентов на фоне продления соглашения о сокращении добычи еще на девять месяцев.
По данным на 21:41 по московскому времени фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле обвалились на 4,82 процента — до 51,36 доллара за баррель.
Нефть марки WTI к этому времени потеряла 4,98 процента и составила 48,80 доллара за баррель, сообщает «РИА Новости».
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