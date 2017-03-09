Мировые цены на нефть пытаются расти после обвала накануне
Мировые цены на нефть демонстрируют рост после рекордного более чем за год падения по итогам торгов 8 марта.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:05 по Москве подорожали на 0,43 доллара - до 53,54 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель к этому времени выросли на 0,3 доллара и достигли 50,58 доллара за баррель.
Накануне баррель нефти снизился до минимальной стоимости за период с 8 декабря 2016 года.
Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 8 марта опустились более чем на 5 процентов — до 52,96 доллара за баррель.
Нефть марки WTI также достигла минимума декабря 2016 года и составила 50,03 доллара за баррель, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Жена Суркова летает за грибами на частном вертолете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии