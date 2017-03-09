Мировые цены на нефть пытаются расти после обвала накануне

Мировые цены на нефть демонстрируют рост после рекордного более чем за год падения по итогам торгов 8 марта.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent к 8:05 по Москве подорожали на 0,43 доллара - до 53,54 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель к этому времени выросли на 0,3 доллара и достигли 50,58 доллара за баррель.

Накануне баррель нефти снизился до минимальной стоимости за период с 8 декабря 2016 года.

Фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 8 марта опустились более чем на 5 процентов — до 52,96 доллара за баррель.

Нефть марки WTI также достигла минимума декабря 2016 года и составила 50,03 доллара за баррель, сообщает Ura.ru.