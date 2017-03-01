Мировые цены на нефть слабо растут
Мировые цены на нефть демонстрируют незначительный рост на фоне ожидания данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.
Майские фьючерсы на нефть Brent к 8 утра по московскому времени выросли на 0,11 доллара - до 56,62 доллара за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на апрель выросла к этому времени на 0,05 доллара и достигла отметки 54,06 доллара, сообщает «Экономика сегодня».
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