Мировые цены на нефть слабо растут

Мировые цены на нефть демонстрируют незначительный рост на фоне ожидания данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю.

Майские фьючерсы на нефть Brent к 8 утра по московскому времени выросли на 0,11 доллара - до 56,62 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель выросла к этому времени на 0,05 доллара и достигла отметки 54,06 доллара, сообщает «Экономика сегодня».